Кулеба впервые посетит Либерию: обсудит экспорт зерна
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе третьего турне по странам Африки совершит первый в истории дипломатических отношений визит в Либерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
По плану, министр должен прибыть в Либерию уже сегодня, 26 июля.
Кулеба проведет переговоры с руководством страны по обеспечению экспорта украинских зерновых в Африку, поддержанию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также развитию двустороннего сотрудничества.
Турне Кулебы в Африку
Отметим, что министр отправился уже в третье турне по странам Африки.
После своего первого турне он объявил о планах обучать африканских дипломатов.
В целом целью визитов было в частности:
- вовлечение государств в формулу мира Зеленского;
- обручение поддержкой по "зерновому коридору";
- создание новых возможностей для украинского бизнеса
Зерновой террор
После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. Захватчики применяют для ударов по Одесской, Николаевской и Херсонской областям ракеты разных типов и дроны-камикадзе. В результате вражеских обстрелов не только получают повреждения порты и другая инфраструктура, но также погибают и получают ранения мирные жители.
Всю прошлую неделю россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. Страдали не только порты, но и жилые дома.
В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Российская ракета попала в центральный алтарь. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша.
В ночь на 24 июля захватчики атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.
Отметим, что глава МИД призвал Африку и Азию присоединиться к ответу на продовольственный терроризм России.
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