Кулеба впервые посетит Либерию: обсудит экспорт зерна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе третьего турне по странам Африки совершит первый в истории дипломатических отношений визит в Либерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

По плану, министр должен прибыть в Либерию уже сегодня, 26 июля.

Кулеба проведет переговоры с руководством страны по обеспечению экспорта украинских зерновых в Африку, поддержанию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, а также развитию двустороннего сотрудничества.

Турне Кулебы в Африку

Отметим, что министр отправился уже в третье турне по странам Африки.

После своего первого турне он объявил о планах обучать африканских дипломатов.

В целом целью визитов было в частности:

вовлечение государств в формулу мира Зеленского;

обручение поддержкой по "зерновому коридору";

создание новых возможностей для украинского бизнеса

Зерновой террор

После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. Захватчики применяют для ударов по Одесской, Николаевской и Херсонской областям ракеты разных типов и дроны-камикадзе. В результате вражеских обстрелов не только получают повреждения порты и другая инфраструктура, но также погибают и получают ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. Страдали не только порты, но и жилые дома.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Российская ракета попала в центральный алтарь. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша.

В ночь на 24 июля захватчики атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

Отметим, что глава МИД призвал Африку и Азию присоединиться к ответу на продовольственный терроризм России.

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