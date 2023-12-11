Кулеба вперше з початку повномасштабної війни зустрінеться з главою МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто. Це буде перша їх зустріч з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ.

"Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення", - сказав український міністр.

За словами Кулеби, зустріч означає, що Україна продовжує говорити з Угорщиною, зокрема, і напередодні саміту лідерів ЄС.

"Ми продовжуємо діалог і говоримо з Угорщиною. І як я сказав, Україна змінила своє законодавство стосовно освіти і використання мов національних меншин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. Цей факт має поважатися", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що у рішенні Європейської комісії були чіткі умови про те, що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. Кулеба підкреслив, що усі ключові рекомендації Венеційської комісії були виконані.

Угорщина блокує рух України до ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС.

Європейські ЗМІ припускають, що через Угорщину початок переговорів про вступ України можуть відкласти на березень 2024 року.