ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба впервые с начала полномасштабной войны встретится с главой МИД Венгрии

Брюссель, Понедельник 11 декабря 2023 13:28
UA EN RU
Кулеба впервые с начала полномасштабной войны встретится с главой МИД Венгрии Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Это будет первая их встреча с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Венгрии. Это будет наша первая личная встреча с начала полномасштабного вторжения", - сказал украинский министр.

По словам Кулебы, встреча означает, что Украина продолжает говорить с Венгрией, в том числе и накануне саммита лидеров ЕС.

"Мы продолжаем диалог и говорим с Венгрией. И как я сказал, Украина изменила свое законодательство относительно образования и использования языков национальных меньшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. Этот факт должен уважаться", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что в решении Европейской комиссии были четкие условия о том, что Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Кулеба подчеркнул, что все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были выполнены.

Венгрия блокирует движение Украины в ЕС

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС.

Европейские СМИ предполагают, что из-за Венгрии начало переговоров о вступлении Украины может быть отложено на март 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Дмитрий Кулеба
NEWS
Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные
Рождество и Новый год: будут ли в Украине дополнительные выходные
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО