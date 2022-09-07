Кулеба о восьмом пакете санкций против РФ: ожидаем его принятия в сентябре

По его словам, Киев уже внес предложения по новым санкциям.

"Я подчеркнул перед коллегами, что мы ожидаем этот пакет в сентябре и считаем, что он должен быть принят. Я озвучил санкции, которые ожидаем в них увидеть, и в принципе сейчас только завязывается разговор после такого летнего перерыва в ЕС о содержании восьмого пакета. Но в том, что восьмой пакет будет никаких сомнений", - сказал Кулеба.

Отметим, что ЕС намерен продлить санкции против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. На данный момент в него входят 1217 физических лиц и 108 организаций.

Послы ЕС планируют обсудить этот вопрос 7 сентября, а продление следует согласовать до 15 сентября.

Напомним, в августе Эстония сообщила о планах внести официальное предложение по восьмому пакету санкций, который должен включать расширенные ограничения против РФ в экономическом, торговом и энергетическом секторах, в том числе полное эмбарго и закрытие Шенгенской зоны для россиян.

Также сообщалось, что Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых частей санкций Евросоюза против России.