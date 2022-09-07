Кулеба про восьмий пакет санкцій проти РФ: очікуємо його прийняття у вересні

За його словами, Київ вже вніс пропозиції щодо нових санкцій.

"Я підкреслив перед колегами, що ми очікуємо цей пакет у вересні і вважаємо, що він має бути прийнятий. Я озвучив санкції, які очікуємо в них побачити, і в принципі зараз тільки зав'язується розмова після такої літньої перерви в ЄС про зміст восьмого пакета. Але в тому, що восьмий пакет буде ніяких сумнівів", - сказав Кулеба.

Зазначимо, що ЄС має намір продовжити санкції проти росіян і організацій РФ на шість місяців. На цей час в нього входять 1217 фізичних осіб і 108 організацій.

Посли ЄС планують обговорити це питання 7 вересня, а продовження слід узгодити до 15 Вересня.

Нагадаємо, в серпні Естонія повідомила про плани внести офіційну пропозицію по восьмому пакету санкцій, який має включати розширені обмеження проти РФ в економічному, торговому та енергетичному секторах, в тому числі повне ембарго і закриття Шенгенської зони для росіян.

Також повідомлялося, що Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких частин санкцій Євросоюзу проти Росії.