Кулеба візьме участь в зустрічі голів МЗС ЄС в Стокгольмі: про що говоритимуть

Під час зустрічі Кулеба порушить питання посилення військової допомоги ЄС, а також кроків до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

"У фокусі обговорень із міністрами країн ЄС та Індо-тихоокеанського регіону буде вплив російської агресії на світову систему безпеки", - додає пресслужба.

Також зазначається, що в рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей голови МЗС з іноземними колегами.