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Кулеба візьме участь в зустрічі голів МЗС ЄС в Стокгольмі: про що говоритимуть

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 13 травня, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де зустрінеться з міністрами закордонних справ ЄС й Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Під час зустрічі Кулеба порушить питання посилення військової допомоги ЄС, а також кроків до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

"У фокусі обговорень із міністрами країн ЄС та Індо-тихоокеанського регіону буде вплив російської агресії на світову систему безпеки", - додає пресслужба.

Також зазначається, що в рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей голови МЗС з іноземними колегами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 12 травня, Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав. Під час виступу міністр закликав підтримати шлях України до встановлення справедливого миру.

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