Кулеба примет участие во встрече глав МИД ЕС в Стокгольме: о чем будут говорить

Во время встречи Кулеба поднимет вопрос усиления военной помощи ЕС, а также шагов к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"В фокусе обсуждений с министрами стран ЕС и Индо-Тихоокеанского региона будет влияние российской агрессии на мировую систему безопасности", - добавляет прессслужба.

Также отмечается, что в рамках визита планируется ряд двусторонних встреч главы МИД с иностранными коллегами.