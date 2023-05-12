Вперше в історії. Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Під час візиту до Гватемали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав. Він наголосив на необхідності співпраці, а також закликав підтримати шлях України до встановлення справедливого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
Як зазначили у відомстві, ця Асоціація об’єднує 25 країн регіону та є впливовим дипломатичним майданчиком Латинської Америки.
"...Ваші горді країни постали у боротьбі за свободу. Воля до свободи - як у вашому, так і в нашому ДНК. Водночас свобода має бути підкріплена безпекою, урядуванням та економічним зростанням. Люди мають почуватися в безпеці та мати можливості. Міжнародна співпраця здатна цьому сприяти, навіть якщо країни розділяє океан і тисячі миль. Саме тому сьогодні я тут", - заявив Кулеба.
Зокрема, глава МЗС під час виступу зробив низку важливих заяв, а саме:
- наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнесових і міжлюдських контактів, технологічних партнерств, обмін технологіями та досвідом у сферах, що становлять взаємний інтерес
- запевнив, що Україна готова бути надійним партнером у забезпеченні продовольчої безпеки для острівних країн Карибського басейну, які залежать від імпорту продовольства
- запропонував розвивати наукову взаємодію та проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах
- відзначив зацікавленість низки держав регіону у наукових дослідженнях в Антарктиці
- закликав держави регіону укласти угоди про безвізові режими задля стимулювання туристичних подорожей після перемоги України
- зауважив, що Україна готова ділитися досвідом задля посилення кібербезпеки карибських держав, які часто потерпають від кібератак
- запевнив, що Україна підтримує ініціативи держав регіону спрямовані на подолання кліматичної кризи та стихійних лих
- закликав держави регіону виступити на захист Чорноморської зернової ініціативи та підтримати відновлення свободи судноплавства у Чорному морі
- основну увагу виступу приділив шляхам досягнення стійкого та справедливого миру в Україні. Він детально ознайомив карибських колег із "формулою миру", запропонованою президентом Володимиром Зеленським, та закликав держави регіону приєднатися до втілення її елементів
- закликав карибських партнерів підтримати досягнення справедливості за російські злочини в Україні, а також приєднатися до Коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України
- висловив вдячність карибським державам за підтримку важливих рішень Генеральної Асамблеї ООН.
Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирушив з візитом до Гватемали, де візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав.
Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці для РБК-Україна розповів про важливість першого за десять років візиту голови українського МЗС до Латинської Америки.
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