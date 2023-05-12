Кулеба примет участие во встрече глав МИД ЕС в Стокгольме: о чем будут говорить
Сегодня, 13 мая, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Стокгольм, где встретится с министрами иностранных дел ЕС и Индо-тихоокеанского министерского форума.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Во время встречи Кулеба поднимет вопрос усиления военной помощи ЕС, а также шагов к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"В фокусе обсуждений с министрами стран ЕС и Индо-Тихоокеанского региона будет влияние российской агрессии на мировую систему безопасности", - добавляет прессслужба.
Также отмечается, что в рамках визита планируется ряд двусторонних встреч главы МИД с иностранными коллегами.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня 12 мая, Кулеба впервые в истории принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств. Во время выступления министр призвал поддержать путь Украины к установлению справедливого мира.
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