Кулеба примет участие во встрече глав МИД ЕС в Стокгольме: о чем будут говорить

Сегодня, 13 мая, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Стокгольм, где встретится с министрами иностранных дел ЕС и Индо-тихоокеанского министерского форума.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во время встречи Кулеба поднимет вопрос усиления военной помощи ЕС, а также шагов к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"В фокусе обсуждений с министрами стран ЕС и Индо-Тихоокеанского региона будет влияние российской агрессии на мировую систему безопасности", - добавляет прессслужба.

Также отмечается, что в рамках визита планируется ряд двусторонних встреч главы МИД с иностранными коллегами.