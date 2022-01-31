Кулеба о визитах иностранных дипломатов в Украину: риски военной эскалации снижаются

"Я призвал коллег приехать в Украину в январе-феврале. В первую очередь для того, чтобы в стране находились иностранные топ-чиновники", - заявил он.

По словам Кулебы, на днях в Киев одновременно прибудут премьер Британии Борис Джонсон, премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Нидерландов Марк Рютте.

"Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов уже практически в пути, так же моя британская коллега. Главы дипломатии ряда европейских стран тоже будут на следующей неделе в Украине. И параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции и исполняют роль посредников в нормандском формате", - добавил министр.

Он также сообщил, что на этой неделе в Украину прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, но я точно знаю, что с таким интенсивным присутствием в стране иностранных топ-чиновников риски военной эскалации снижаются", - подчеркнул Кулеба.