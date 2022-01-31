Кулеба про візити іноземних дипломатів в Україну: ризики військової ескалації знижуються

"Я закликав колег приїхати в Україну в січні-лютому. В першу чергу для того, щоб в країні знаходилися Іноземні топ-чиновники", - заявив він.

За словами Кулеби, днями до Києва одночасно прибудуть прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький і прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

"Мій Грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів вже практично в дорозі, так само моя Британська колега. Глави дипломатії низки європейських країн теж будуть наступного тижня в Україні. І паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції і виконують роль посередників у нормандському форматі", - додав міністр.

Він також повідомив, що цього тижня в Україну прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в країні іноземних топ-чиновників ризики військової ескалації знижуються", - підкреслив Кулеба.