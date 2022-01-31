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Кулеба про візити іноземних дипломатів в Україну: ризики військової ескалації знижуються

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закликав глав МЗС різних країн відвідати Україну в січні і лютому. За його словами, інтенсивна присутність іноземних дипломатів знижуються ризики військової ескалації з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я закликав колег приїхати в Україну в січні-лютому. В першу чергу для того, щоб в країні знаходилися Іноземні топ-чиновники", - заявив він.

За словами Кулеби, днями до Києва одночасно прибудуть прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький і прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

"Мій Грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів вже практично в дорозі, так само моя Британська колега. Глави дипломатії низки європейських країн теж будуть наступного тижня в Україні. І паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції і виконують роль посередників у нормандському форматі", - додав міністр.

Він також повідомив, що цього тижня в Україну прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в країні іноземних топ-чиновників ризики військової ескалації знижуються", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свій візит в Україну, який відбудеться на початку лютого.

Крім того, 1 лютого Київ відвідає прем'єр Британії Борис Джонсон.

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