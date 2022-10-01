Кулеба про вимоги НАТО до України: там не буде нічого фантастичного

Вимоги НАТО щодо вступу України до Альянсу можуть бути подібними до тих, які були висунуті Європейським Союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.
"Я не думаю, що зараз до України є питання стосовно її демократичності або дотримання базових принципів демократії як таких. Ми є державою, яка попри війну продовжує реформу, в буквальному сенсі жертвує своїми синами і доньками заради демократії", - сказав він.
Кулеба підкреслив, що майбутнє євроатлантичного простору вирішується в нашій країні і євроатлантична безпека неможлива без перемоги України над Росією.
"Зараз м'яч на боці НАТО. І якщо вони вирішать прописати список кроків, які нам треба зробити, щоб успішно завершити інтеграцію України в НАТО, то ми готові ці кроки робити", - додав він.
При цьому міністр вважає, що у списку "не буде нічого фантастичного". На його думку, ці кроки будуть перегукуватися з тими, яких від України очікує Євросоюз.
Вимоги ЄС до України:
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки України на вступ до НАТО у прискореному порядку.
Додамо, що рішення України вже підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія. При цьому процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів НАТО.
Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що у секторі оборони Україна співпрацює з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени.
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