Кулеба о требованиях НАТО к Украине: там не будет ничего фантастического

"Я не думаю, что сейчас к Украине есть вопросы относительно ее демократичности или соблюдения базовых принципов демократии как таковых. Мы являемся государством, которое, несмотря на войну, продолжает реформу, в буквальном смысле жертвует своими сыновьями и дочерями ради демократии", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что будущее евроатлантического пространства решается в нашей стране и евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины над Россией.

"Сейчас мяч на стороне НАТО. И если они решат прописать список шагов, которые нам нужно предпринять, чтобы успешно завершить интеграцию Украины в НАТО, то мы готовы выполнять эти шаги", - добавил он.

При этом министр считает, что в списке "не будет ничего фантастического". По его мнению, эти шаги будут перекликаться с теми, которых от Украины ожидает Евросоюз.

Требования ЕС к Украине:

реформа Конституционного Суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

продолжение реформ судебной системы;

усиление борьбы с коррупцией, назначение нового руководителя САП и нового директора НАБУ;

принятие закона о борьбе с отмыванием денег;

имплементация антиолигархического закона;

введение независимого регулятора СМИ, согласование законодательства об аудиовизуальных медиауслугах с европейским;

завершение реформы законодательства о нацменьшинствах.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Добавим, что решение Украины уже поддержали четыре страны - Канада, Литва, Латвия и Эстония. При этом процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов НАТО.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников отметил, что в секторе обороны Украина сотрудничает с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены.

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