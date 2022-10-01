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Кулеба о требованиях НАТО к Украине: там не будет ничего фантастического

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Требования НАТО по вступлению Украины в Альянс могут быть подобными тем, которые были выдвинуты Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что сейчас к Украине есть вопросы относительно ее демократичности или соблюдения базовых принципов демократии как таковых. Мы являемся государством, которое, несмотря на войну, продолжает реформу, в буквальном смысле жертвует своими сыновьями и дочерями ради демократии", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что будущее евроатлантического пространства решается в нашей стране и евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины над Россией.

"Сейчас мяч на стороне НАТО. И если они решат прописать список шагов, которые нам нужно предпринять, чтобы успешно завершить интеграцию Украины в НАТО, то мы готовы выполнять эти шаги", - добавил он.

При этом министр считает, что в списке "не будет ничего фантастического". По его мнению, эти шаги будут перекликаться с теми, которых от Украины ожидает Евросоюз.

Требования ЕС к Украине:

  • реформа Конституционного Суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • продолжение реформ судебной системы;
  • усиление борьбы с коррупцией, назначение нового руководителя САП и нового директора НАБУ;
  • принятие закона о борьбе с отмыванием денег;
  • имплементация антиолигархического закона;
  • введение независимого регулятора СМИ, согласование законодательства об аудиовизуальных медиауслугах с европейским;
  • завершение реформы законодательства о нацменьшинствах.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Добавим, что решение Украины уже поддержали четыре страны - Канада, Литва, Латвия и Эстония. При этом процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов НАТО.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников отметил, что в секторе обороны Украина сотрудничает с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены.

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НАТОДмитрий Кулеба