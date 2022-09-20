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Кулеба виключив зустріч з Лавровим в США. Навіть, якщо той захоче

Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитро Браславський

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба виключив можливість зустрічі зі своїм колегою Сергієм Лавровим у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Російські журналісти запитали Кулебу, чи буде той зустрічатися з Лавровим на полях Генасамблеї ООН.

"Ні", - відповів український міністр.

Після цього, журналісти уточнили, чи можлива така зустріч, якщо цього захоче Лавров, але відповідь Кулеби була негативною.

Одна з головних тем 77-ї сесії - розв'язана РФ війна проти України.

Нагадаємо, що сьогодні у Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН.

Також, президенту України Володимиру Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН в режимі онлайн.

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