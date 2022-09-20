Кулеба виключив зустріч з Лавровим в США. Навіть, якщо той захоче

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба виключив можливість зустрічі зі своїм колегою Сергієм Лавровим у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
Російські журналісти запитали Кулебу, чи буде той зустрічатися з Лавровим на полях Генасамблеї ООН.
"Ні", - відповів український міністр.
Після цього, журналісти уточнили, чи можлива така зустріч, якщо цього захоче Лавров, але відповідь Кулеби була негативною.
Одна з головних тем 77-ї сесії - розв'язана РФ війна проти України.
Нагадаємо, що сьогодні у Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН.
Також, президенту України Володимиру Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН в режимі онлайн.
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