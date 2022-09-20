У Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН: чого від зустрічі чекає Україна

Сьогодні у рамках Генасамблеї ООН починається тиждень високого рівня. З 20-го по 26 вересня у Нью-Йорку заплановані заходи за участю лідерів країн та урядів. Одна з головних тем 77-ї сесії - розв'язана РФ війна проти України.

Детальніше про Асамблею ООН та очікування України - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне про 77-ю сесію

Генеральна Асамблея ООН проходить щороку восени. 12 вересня відкрилася її 77 сесія, а 20-26 вересня відбудеться традиційний тиждень заходів на найвищому рівні. У них візьмуть участь президенти, глави урядів, міністри закордонних справ.

Кожну сесію змінюється голова Генасамблеї. Цього року ним став угорський дипломат Чаба Кереші.

Тема 77-ї Генасамблеї ООН – "Переломний момент: трансформаційні рішення для взаємопов'язаних викликів".

На порядку денному обговорення низки глобальних проблем: зміна клімату, продовольча криза, вплив пандемії COVID-19, захист прав національних меншин, відмова від ядерної зброї.

Один із днів буде присвячено ситуації в Україні на тлі російської агресії. Президент Володимир Зеленський виступить на Асамблеї онлайн.

Україна на Генасамблеї ООН

Під час Асамблеї 22 вересня о 10:00 відбудеться засідання Ради безпеки ООН на тему "Забезпечення миру та безпеки в Україні".

Українська делегація буде присутня на 77-й сесії під головуванням глави МЗС Дмитра Кулеби. До її складу також увійдуть Сергій Кислиця, Еміне Джапарова, Андрій Костін, Олександр Мережко, Рефат Чубаров, Юрій Вітренко, Валентин Скуратовський, Таміла Ташева.

Заплановано наступні заходи за участю України:

український міністерський захід щодо притягнення Росії до міжнародної відповідальності;

міністерське засідання Ради Безпеки ООН із збройної агресії РФ проти України;

захід високого рівня щодо безпеки цивільних ядерних об'єктів у збройних конфліктах на тлі російської окупації ЗАЕС;

захід високого рівня щодо глобальної продовольчої безпеки.

Дмитро Кулеба проведе двосторонні зустрічі із главами МЗС країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Заплановано його участь у форматі Україна – Польща – Великобританія на рівні міністрів та міністерському засіданні ГУАМ.

Цілі української делегації

Головний меседж України на Генеральній Асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку Росія розв'язала проти України, стосується кожного у світі.

Президент Володимир Зеленський визначив три важливі пріоритети для української делегації:

зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення поставок зброї та фінансової допомоги;

притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини;

активізація відносин із країнами Глобального Півдня.

На Генасамблеї ООН Україна запропонує союзникам прийняти резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв'язану війну.

Крім того, серед очікувань президента України від сесії - резолюція щодо створення спеціального трибуналу щодо осіб, які вчиняли злочини в Україні.

Зеленський також вважає, що США на рівні ООН слід розглянути питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Окремо на саміті будуть обговорювати гарантії безпеки для України відповідно до розробленого групою Єрмака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact.

Що таке Генасамблея ООН

Генеральна Асамблея – головний дорадчий орган Організації об'єднаних націй. Займається проблемами забезпечення безпеки, захисту прав людини, роззброєння, захисту довкілля, соціального та економічного розвитку, боротьбою з тероризмом та ін.

До її складу входять усі 193 країни-члени ООН, кожна з них має право голосу. Для ухвалення резолюцій з питань забезпечення миру, безпеки, вибору нових членів Радбезу необхідно дві третини голосів. Вирішення інших питань приймають простою більшістю.

Асамблея має повноваження давати державам рекомендації з міжнародних питань в її компетенції. Вона також може вживати заходів при загрозі миру, порушенні миру або актах агресії, якщо Рада безпеки виявляється не в змозі діяти через позицію одного з постійних членів, який голосує проти.