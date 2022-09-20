Кулеба исключил встречу с Лавровым в США. Даже если тот захочет

Российские журналисты спросили Кулебу, будет ли тот встречаться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

"Нет", – ответил украинский министр.

После этого журналисты уточнили, возможна ли такая встреча, если этого захочет Лавров, но ответ Кулебы был отрицательным.

Одна из главных тем 77-й сессии – развязанная РФ война против Украины.