Кулеба исключил встречу с Лавровым в США. Даже если тот захочет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность встречи со своим коллегой Сергеем Лавровым в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Российские журналисты спросили Кулебу, будет ли тот встречаться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
"Нет", – ответил украинский министр.
После этого журналисты уточнили, возможна ли такая встреча, если этого захочет Лавров, но ответ Кулебы был отрицательным.
Одна из главных тем 77-й сессии – развязанная РФ война против Украины.
Напомним, чтосегодня в Нью-Йорке стартует Генассамблея ООН.
Также президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее ООН в режиме онлайн.
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