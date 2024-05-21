Кулеба відреагував на рішення ЄС щодо активів Росії

Процес використання заморожених російських активів на користь України складається з трьох кроків, останній з яких є їхня повна конфіскація.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна .

Три кроки від Кулеби

"Я вже на початку року говорив, що історія із замороженими активами складається з трьох кроків. Спочатку рішення про податок на відсотки від заморожених активів. Це рішення було ухвалено", - заявив Кулеба.

Далі настав другий крок, а саме йдеться про долю самих відсотків. Кулеба прочитавши публікацію свого чеського колеги Яна Ліпавського про те, що цьогоріч Україна отримає 3 млрд євро, заявив, що загальна вартість заморожених активів становить близько 260 млрд євро.

"Тому за всієї нашої вдячності за це рішення, але суми неспівмірні", - додав дипломат.

Кулеба озвучив третій крок, про який Україна говорила на початку року. За його словами, має відбутися конфіскація самих активів, при цьому він уточнив, що розуміє побоювання Німеччина. Але глава МЗС України впевнений, що необхідно знайти вирішення проблеми, а Росія повинна заплатити за свою агресію.

Реакція Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна заявила, що в ЄС по відсотках від активів РФ є спільна позиція, що вони повинні бути використані для самооборони України.

"Також є позиція США розширити використання цих активів. Для нас важливо, щоб усі аспекти міжнародного права ми врахували. Ми за те, щоб ми використовували саме відсотки від заморожених активів", - додала вона.