Кулеба отреагировал на решение ЕС по активам России

Процесс использования замороженных российских активов в пользу Украины состоит из трех шагов, последний из которых является их полная конфискация.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на вопросы журналиста РБК-Украина .

Три шага от о.

"Я уже в начале года говорил, что история с замороженными активами состоит из трех шагов. Сначала решение о налоге на проценты от замороженных активов. Это решение было принято", - заявил Кулеба.

Далее наступил второй шаг, а именно речь идет о судьбе самих процентов. Кулеба прочитав публикацию своего чешского коллеги Яна Липавского о том, что в этом году Украина получит 3 млрд евро, заявил, что общая стоимость замороженных активов составляет около 260 млрд евро.

"Поэтому при всей нашей благодарности за это решение, но суммы несоизмеримы", - добавил дипломат.

Кулеба озвучил третий шаг, о котором Украина говорила в начале года. По его словам, должна произойти конфискация самих активов, при этом он уточнил, что понимает опасения Германии. Но глава МИД Украины уверен, что необходимо найти решение проблемы, а Россия должна заплатить за свою агрессию.

Реакция Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ответ на вопрос журналиста РБК-Украина заявила, что в ЕС по процентам от активов РФ есть общая позиция, что они должны быть использованы для самообороны Украины.

"Также есть позиция США расширить использование этих активов. Для нас важно, чтобы все аспекты международного права мы учли. Мы за то, чтобы мы использовали именно проценты от замороженных активов", - добавила она.