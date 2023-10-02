Кулеба про вибори в Словаччині: поки рано говорити, як вони вплинуть на Україну

Перші висновки щодо впливу парламентських виборів у Словаччині можна буде робити після формування коаліції.

"Ми поважаємо вибір словацького народу. Але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини", - сказав він під час спільного брифінгу разом з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем перед засіданням ради міністрів ЄС в Києві.

За його словами, треба дочекатися формування коаліції. "І після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", - додав Кулеба.

Вибори у Словаччині

Підтримка України з боку ЄС зіткнулася з новою проблемою після того, як 30 вересня на виборах у Словаччині переміг кандидат, який симпатизує Росії. Роберт Фіцо розкритикував санкції ЄС проти Росії та пообіцяв припинити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, 30 вересня у Словаччині відбулися вибори, на яких найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Друге місце посіла проєвропейська політсила "Прогресивна Словаччина", яка виступає за підтримку України у війні проти Росії, а на третьому місці опинилась політична сила HLAS Пеллегріні. Вона може вступити в коаліцію як з прозахідними, так і з проросійськими силами.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.