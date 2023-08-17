ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба відповів критикам контрнаступу ЗСУ, кличе до "Іноземного легіону"

Новость на русском →
Четвер 17 серпня 2023 13:40
Кулеба відповів критикам контрнаступу ЗСУ, кличе до "Іноземного легіону" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба жартома закликав критиків контрнаступу ЗСУ "приєднатися до "Іноземного легіону", щоб допомогти зусиллям українських військ якомога швидше здобути перемогу у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в інтерв'ю AFP.

"Легко сказати, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас немає поруч", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна все ще потребуватиме постійного постачання західної зброї та боєприпасів, "поки її військові не витіснять російські сили з усієї окупованої території".

"Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - наголосив міністр.

Заяви про "повільний контрнаступ"

Нагадаємо, останні кілька тижнів офіційні особи країн Заходу стверджують, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж вони очікували.

Водночас наші захисники щодня демонструють успішні дії на фронті, знищуючи ворожих солдатів і продовжуючи просування.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що заяви про "повільний контрнаступ" ЗСУ - це абсолютне нерозуміння війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ Дмитро Кулеба
NEWS
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх, - Генштаб
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України