ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба ответил критикам контрнаступления ВСУ, зовет в "Иностранный легион"

Новина українською →
Четверг 17 августа 2023 13:40
Кулеба ответил критикам контрнаступления ВСУ, зовет в "Иностранный легион" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в шутку призвал критиков контрнаступления ВСУ "присоединиться к "Иностранному легиону", чтобы помочь усилиям украинских войск как можно быстрее одержать победу в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью AFP.

"Легко сказать, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас нет рядом", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что Украина все еще будет нуждаться в постоянных поставках западного оружия и боеприпасов, "пока ее военные не вытеснят российские силы со всей оккупированной территории".

"Правда состоит в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война - это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", - подчеркнул министр.

Заявления о "медленном контрнаступлении"

Напомним, последние несколько недель официальные лица стран Запада утверждают, что украинское контрнаступление происходит медленнее, чем они ожидали.

В то же время, наши защитники ежедневно демонстрируют успешные действия на фронте, уничтожая вражеских солдат и продолжая продвижение.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявления о "медленном контрнаступлении" ВСУ - это абсолютное непонимание войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Контрнаступление ВСУ Дмитрий Кулеба
NEWS
ВСУ наступают в Донецкой области и имеют успехи, - Генштаб
ВСУ наступают в Донецкой области и имеют успехи, - Генштаб
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины