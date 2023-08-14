Абсолюте нерозуміння війни. Подоляк відповів на заяви про "повільний" контрнаступ

Українські військові справляються зі своїми завданнями на даному етапі повномасштабної війни проти Росії. Водночас усі заяви про нібито повільне просування наших бійців демонструють абсолютне нерозуміння війни коментаторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

"Будь-які заяви про те, що Україна недостатньо швидко просувається на полі бою чи повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни, її етапів", - написав він.

Подоляк підкреслив, що завдання Збройних сил України полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року. Так, задачі наших бійців полягають у системному знищенні спроможності армії ворога - її логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу.

При цьому радник керівника Офісу президента наголосив, що з цим завданням українські військові сьогодні справляються стовідсотково.

"А далі все буде, як потрібно Україні…" - написав Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ

Тему контрнаступу України активно обговорювали ще до його початку. Проте через значну увагу до цієї теми деякі західні політики та в ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

При цьому українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди. Там заявляли, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

Наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

Також додамо, що у Раді національної безпеки США зазначали, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

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