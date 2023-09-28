Кулеба про вибори в США: дратівливі заяви в бік України лунатимуть частіше

Як відзначив міністр, в Республіканській й Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України. Втім, вони перебувають в меншості.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", - пояснив Кулеба.

Водночас міністр зауважив, що під час нещодавнього візиту до Штатів, він не відчув початку виборчої кампанії. За його словами, Україна розуміє, що опоненти адміністрації Джо Байдена атакуватимуть чинного лідера у питанні допомоги нашій країні, а ключовою темою буде "неефективність використання американських коштів та корупція в Україні".

Кулеба додав, що за півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США.

Вибори в США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Чинний американський лідер Джо Байден оголосив про свою участь в президентських перегонах. Як пояснив голова Білого дому, він балотується через загрозу демократії

Раніше міністр економіки України Сергій Марченко оцінив, чи є ризик зменшення допомоги нашій країні через майбутні вибори в США.