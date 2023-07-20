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Чи є ризик зменшення допомоги США через майбутні вибори: що каже Марченко

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Україна, Четвер 20 липня 2023 15:26
Чи є ризик зменшення допомоги США через майбутні вибори: що каже Марченко Фото: міністр фінансів Сергій Марченко
Автор: Наталія Гурковська

Американський уряд працює над додатковою допомогою Україні 2024 року. Попри те, що з наближенням виборів у США може погіршитися політичний контекст, рівень підтримки залишається високим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка виданню "Економічна правда".

"Ми постійно ведемо діалог. Остання моя поїздка в Штати була спрямована на комунікацію, що нам потрібна додаткова підтримка на наступний рік", - розповів він.

За словами Марченка, він отримав сигнали, що уряд США працює над цим питанням.

"Звісно, що можуть бути зміни. Звісно, політичний контекст змінився. Звісно, він зміниться ще гірше, коли будемо наближатися до виборів. Але є високий рівень суспільної та політичної підтримки. І у нас є сподівання, що цей рівень підтримки матеріалізується у грантову допомогу бюджету країни на покриття наших потреб", - додав Марченко.

Допомога США Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що США, попри результати виборів, і надалі підтримуватимуть Україну. Щодо грантової програми, то 29 червня в Україну надійшли грантові кошти у розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії.

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