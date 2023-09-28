Кулеба о выборах в США: раздражительные заявления в сторону Украины будут звучать чаще

Как отметил министр, в Республиканской и Демократической партиях есть люди, которые выступают против поддержки Украины. Впрочем, они находятся в меньшинстве.

"Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые нас будут раздражать. Потому что это выборы и те, кто идут против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон", - пояснил Кулеба.

В то же время министр отметил, что во время недавнего визита в Штаты, он не почувствовал начала избирательной кампании. По его словам, Украина понимает, что оппоненты администрации Джо Байдена будут атаковать действующего лидера в вопросе помощи нашей стране, а ключевой темой будет "неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине".

Кулеба добавил, что за полтора года от американских аудиторов не было претензий по использованию помощи США.

Выборы в США

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Действующий американский лидер Джо Байден объявил о своем участии в президентской гонке. Как пояснил глава Белого дома, он баллотируется из-за угрозы демократии.

Ранее министр экономики Украины Сергей Марченко оценил, есть ли риск уменьшения помощи нашей стране из-за предстоящих выборов в США.