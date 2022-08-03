Кулеба о Венгрии: пока заявления не совпадают с решениями, можно жить и работать

Украина будет считать Венгрию проблемой только тогда, когда заявления венгерского правительства против Киева будут совпадать с его решениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью для "Укринформа".

"Я думаю, что Венгрия является "пятой колонной" самой себя. Это их внутренняя политика, и венгерскому народу надо будет разбираться, насколько она отвечает его интересам", - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, заявления Венгрии не всегда являются проблемой для Украины, поскольку они не всегда совпадает с решениями и поступками страны. Например, Будапешт присоединялся к санкциям против России, поддерживал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. В то же время были и случаи, когда Венгрия блокировала некоторые потенциальные новые санкции против Кремля.

"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями относительно Украины, можно жить и работать. Если то, что они говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, - тогда будет проблема", - добавляет министр.