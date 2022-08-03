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Кулеба про Угорщину: поки заяви не збігаються з рішеннями, можна жити і працювати

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Середа 03 серпня 2022 11:25
Кулеба про Угорщину: поки заяви не збігаються з рішеннями, можна жити і працювати Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна вважатиме Угорщину проблемою лише тоді, коли заяви угорського уряду проти Києва збігатимуться з його рішеннями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю для "Укрінформу".

"Я думаю, що Угорщина є "п’ятою колоною" самої себе. Це їхня внутрішня політика, і угорському народу треба буде розбиратися, наскільки вона відповідає його інтересам", - заявив Кулеба.

За словами Кулеби, заяви Угорщини не завжди є проблемою для України, оскільки вони не завжди збігається з рішеннями та вчинками країни. Наприклад, Будапешт приєднувався до санкцій проти Росії, підтримував надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Водночас були й випадки, коли Угорщина блокувала деякі потенційні нові санкції проти Кремля.

"Тобто поки заяви Угорщини не будуть збігатися з її рішеннями щодо України, можна жити і працювати. Якщо те, що вони говорять, почне збігатися з тим, що вони роблять, - тоді буде проблема", - додає міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Заходу слід припинити постачання зброї в Україну.

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