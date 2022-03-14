Кулеба: Мы установим юридическую ответственность России в Гааге

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил механизм рассмотрения иска Украины против РФ в Международном суде ООН в Гааге.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
Глава МИД рассказал, что украинские власти сделали все зависимое для ускорения процедур. Таким образом, 16 марта будут провозглашены обеспечительные меры со стороны суда.
"После этого уже начнется процесс. Он займет больше времени. Я понимаю, что все хотят результата сейчас, но суд нигде не быстрый. Впрочем очень важно этот путь пройти, чтобы установить юридическую ответственность России. Мы обязательно это сделаем. Я не сомневаюсь, что мы одержим полную победу", – заявил Кулеба.
Напомним, что Гаагский трибунал начал слушание о геноциде по иску Украины против РФ на прошлой неделе.
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