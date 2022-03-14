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Кулеба: Ми встановимо юридичну відповідальність Росії в Гаазі

Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив механізм розгляду позову України проти РФ у Міжнародному суді ООН в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Очільник МЗС розповів, що українська влада зробила все залежне для пришвидшення процедур. Таким чином, 16 березня проголосять забезпечувальні заходи з боку суду.

"Після цього вже розпочнеться процес. Він займе більше часу. Я розумію, що всі хочуть результату зараз, але суд ніде не є швидким. Утім дуже важливо цей шлях пройти, щоб установити юридичну відповідальність Росії. Ми обов'язково це зробимо. Я не сумніваюся, що ми отримаємо повну перемогу", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, що Гаазький трибунал розпочав слухання про геноцид за позовом України проти РФ минулого тижня.

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