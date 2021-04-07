UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба: Украина не хочет войны, мы открываем огонь, только в случае угрозы

Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет войны. При этом украинские военные будут открывать огонь в случае угрозы.

Об этом Кулеба заявил в интервью Liberation.

Он отметил, что Украина не стремится к эскалации конфликта на Донбассе и привержена политическому и дипломатическому разрешению ситуации.

"Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы", - заявил Кулеба.

По словам министра до декабря режим прекращения огня на Донбассе работал, но потом в "Москве что-то изменилось".

"Что касается нас, то никакого подкрепления с целью перехода в наступление мы не осуществляем, кроме обычных военных ротаций. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", - добавил он.

Кулеба считает, что обострение ситуации на Донбассе - это послание Украине, чтобы напугать украинское правительство и сделать более гибким в переговорах.

"Русские используют эту эскалацию, чтобы укрепить свои позиции в нормандском формате. Затем это послание для западных стран в целом, ответ на санкции, принятые против Москвы за обращение с Алексеем Навальным. Послание таково: что бы вы ни делали, мы делаем то, что хотим. Таким образом, происходящее выходит далеко за пределы Украины", - отметил Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что вице-премьер Алексей Резников объяснил военную активизацию России желанием обратить на себя внимание.

Также сообщалось, что США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассДмитрий Кулеба
Читайте также
Россия против участия США в нормандском формате из-за проукраинской позиции Вашингтона
Кравчук рассказал, как разблокировать переговоры по Донбассу
Прогноз погоды