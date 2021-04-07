Кулеба: Украина не хочет войны, мы открываем огонь, только в случае угрозы

Он отметил, что Украина не стремится к эскалации конфликта на Донбассе и привержена политическому и дипломатическому разрешению ситуации.

"Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на земле или если они будут атакованы", - заявил Кулеба.

По словам министра до декабря режим прекращения огня на Донбассе работал, но потом в "Москве что-то изменилось".

"Что касается нас, то никакого подкрепления с целью перехода в наступление мы не осуществляем, кроме обычных военных ротаций. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", - добавил он.

Кулеба считает, что обострение ситуации на Донбассе - это послание Украине, чтобы напугать украинское правительство и сделать более гибким в переговорах.

"Русские используют эту эскалацию, чтобы укрепить свои позиции в нормандском формате. Затем это послание для западных стран в целом, ответ на санкции, принятые против Москвы за обращение с Алексеем Навальным. Послание таково: что бы вы ни делали, мы делаем то, что хотим. Таким образом, происходящее выходит далеко за пределы Украины", - отметил Кулеба.