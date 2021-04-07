Кулеба: Україна не хоче війни, ми відкриваємо вогонь, тільки у випадку загрози

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче війни. При цьому українські військові будуть відкривати вогонь у разі загрози.
Він зазначив, що Україна не прагне до ескалації конфлікту на Донбасі і прихильна політичному і дипломатичному вирішенню ситуації.
"Ми будемо відкривати вогонь лише в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", - заявив Кулеба.
За словами міністра до грудня режим припинення вогню на Донбасі працював, але потім в "Москві щось змінилося".
"Що стосується нас, то ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - додав він.
Кулеба вважає, що загострення ситуації на Донбасі - це послання Україні, щоб налякати український уряд і зробити більш гнучким у переговорах.
"Росіяни використовують цю ескалацію, щоб зміцнити свої позиції в нормандському форматі. Потім це послання для західних країн в цілому, відповідь на санкції, вжиті проти Москви за звернення з Олексієм Навальним. Послання таке: що б ви не робили, ми робимо те, що хочемо. Таким чином, події виходить далеко за межі України", - зазначив Кулеба.
Раніше РБК-Україна писало, що віце-прем'єр Олексій Резніков пояснив військову активізацію Росії бажанням звернути на себе увагу.
Також повідомлялося, що США закликали РФ знизити напруженість у відносинах з Україною.