Кулеба: Україна не хоче війни, ми відкриваємо вогонь, тільки у випадку загрози

Він зазначив, що Україна не прагне до ескалації конфлікту на Донбасі і прихильна політичному і дипломатичному вирішенню ситуації.

"Ми будемо відкривати вогонь лише в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", - заявив Кулеба.

За словами міністра до грудня режим припинення вогню на Донбасі працював, але потім в "Москві щось змінилося".

"Що стосується нас, то ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - додав він.

Кулеба вважає, що загострення ситуації на Донбасі - це послання Україні, щоб налякати український уряд і зробити більш гнучким у переговорах.

"Росіяни використовують цю ескалацію, щоб зміцнити свої позиції в нормандському форматі. Потім це послання для західних країн в цілому, відповідь на санкції, вжиті проти Москви за звернення з Олексієм Навальним. Послання таке: що б ви не робили, ми робимо те, що хочемо. Таким чином, події виходить далеко за межі України", - зазначив Кулеба.