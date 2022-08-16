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Кулеба о трибунале над Путиным: поможем истории его создать

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Трибунал для президента России Владимира Путина за военные преступления в Украине обязательно будет, однако на его создание потребуется время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью изданию "Гордон".

Он подчеркнул, что Украина поможет "истории создать этот трибунал".

"Да. Не быстро, но трибунал за совершение конкретно преступлений и агрессии, который должен осудить лично Путина и всю его ближайшую клику, – история этот трибунал...", - заявил Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил, что существуют проблемы по созданию трибунала для России из-за вторжения в Украину и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания Спецтрибунала.

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська рассказал, что форматов по привлечению России за совершенные преступления против украинцев много. Это могут быть как национальные суды, так и широко известный Международный уголовный суд в Гааге.

При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.

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Дмитрий Кулеба