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Кулеба про трибунал над Путіним: допоможемо історії його створити

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Трибунал для президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні обов'язково буде, однак на його створення потрібен час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він підкреслив, що Україна допоможе "історії створити цей трибунал".

"Да. Не швидко, але трибунал за скоєння конкретно злочинів і агресії, який повинен засудити особисто Путіна і всю його найближе оточення, - історія цей трибунал...",- заявив Кулеба.

Раніше Кулеба повідомив, що існують проблеми зі створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення Спецтрибуналу.

Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів щодо притягнення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і широко відомий міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

При цьому глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі.

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Дмитро Кулеба