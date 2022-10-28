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Кулеба про терміни завершення війни: перемога вимагатиме часу

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 22:20
Кулеба про терміни завершення війни: перемога вимагатиме часу Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Війна України проти Російської Федерації триватиме стільки, скільки потрібно для перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для ТСН.

"Українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу. Скільки це займе? Тижні, півроку чи рік - це вже інше питання, але перемога неодмінно буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і встановлюватимемо дедлайни - ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо - це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху", - наголосив він.

Він додав, що на початку вторгнення критично необхдно було протриматися тиждень. Причому не лише не зазнати поразки у війні, а продемонструвати здатність до спротиву. Кулеба також наголосив, що сподівався на те, коли кількість загиблих росіян перевищить 10 000, то це загальмує Росію.

"У другому критерії я помилився. Я не очікував, що (президент Росії, - ред.) настільки зневажає життя своїх співгромадян. Але в першому виявився правий, і саме за тиждень… почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого спротиву", - відзначив міністр.

Нагадаємо, раніше начальник військової розвідки Кирило Буданов, говорячи про терміни завершення війни, заявив, що все закінчиться незабаром.

РБК-Україна в окремому матеріалі публікувало думки та прогнози про те, коли може завершитися війна.

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