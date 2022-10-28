Кулеба о сроках завершения войны: победа потребует времени

"Украинцы должны быть готовы к тому, что победа потребует времени. Сколько это займет? Недели, полгода или год - это уже другой вопрос, но победа непременно будет. Если мы позволим себе какой-то другой подход и будем устанавливать дедлайны - мы до весны воюем или до следующей зимы воюем, а потом не можем - это путь к поражению. Украина не может позволить себе этого пути", - отметил он.

Он добавил, что в начале вторжения критично необходимо было продержаться неделю. Причем не только не потерпеть поражение в войне, а продемонстрировать способность к сопротивлению. Кулеба также подчеркнул, что надеялся на то, когда число погибших россиян превысит 10 000, то это затормозит Россию.

"Во втором критерии я ошибся. Я не ожидал, что (президент России, - ред.) настолько пренебрегает жизнью своих сограждан. Но в первом оказался прав, и именно через неделю… начались коренные изменения в отношении других стран к нашему сопротивлению", - отметил министр.