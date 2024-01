Кулеба та Камерон узгодили кроки щодо втілення безпекових гарантій

Кулеба відвідав Всесвітній економічний форум у Давосі, де, зокрема, провів зустріч із британським колегою Девідом Камероном.

З його слів, це стало продовженням історичного візиту прем'єра Британії Ріші Сунака до Києва, під час якої було підписано угоду про гарантії безпеки.

"Камерон і я домовилися в Давосі про кроки для втілення домовленостей у життя. Ми зосередилися на військовій допомозі Великобританії, шляху України до НАТО, перемогах на суші та на морі, поставках ракет великої дальності", - зазначив міністр закордонних справ України.

Following @RishiSunak’s historic visit to Kyiv and talks with @ZelenskyyUA, @David_Cameron and I agreed in Davos on the steps to put agreements into action. We focused on UK military aid, Ukraine’s path to NATO, victories on land and at sea, and supplies of long-range missiles. pic.twitter.com/cqjQm2ZGZa