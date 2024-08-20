Кулеба та голова МЗС Нідерландів обговорили розширення програми F-16 й посилення ППО України

"Ми обговорили розвиток програми F-16 для України, а також зусилля щодо забезпечення додаткової протиповітряної оборони", - написав Кулеба.

Чиновники також скоординували подальші кроки щодо розширення глобальної коаліції на підтримку формули миру.

"Україна залишається зосередженою на відновленні справедливого і тривалого миру. Я вдячний Нідерландам за підтримку", - підкреслив міністр.

F-16 для України

У липні Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що наразі тієї кількості F-16, які вже в Україні, недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.

Детальніше про це, скільки винищувачів треба для закриття неба та чому саме F-16 потребує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

Водночас, видання The Wall Street Journal писало, що США можуть розширити навчання українських пілотів на F-16. Для цього є кілька варіантів.

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