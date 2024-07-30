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США розглядають розширення навчання українських пілотів на F-16, - WSJ

Вашингтон, Вівторок 30 липня 2024 17:23
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США розглядають розширення навчання українських пілотів на F-16, - WSJ Ілюстративне фото: США можуть розширити навчання українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки розглядають можливість розширити навчання українських пілотів на F-16. Для цього є кілька опцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що частину українських пілотів уже почали навчати англійської мови у Франції та Британії - країнах, які ніколи не використовували F-16. При цьому льотна підготовка відбувається у Данії та США. Але центр підготовки у Данії закривається цієї осені, там планують розпочати навчання на винищувачах F-35.

На цьому тлі, за інформацією WSJ, США вивчають можливість розширити навчання - або на авіабазі в Аризоні, де вже проходять тренування для українських пілотів, або на іншому об'єкті країни.

Також одним з проблемних питань є обслуговування F-16, які отримає Україна. Наразі планується, що українці, які навчаються цій справі, виконуватимуть більшу частину технічного обслуговування всередині країни.

При цьому неназваний представник Пентагону розповів виданню, що роботи вищого рівня, такі як обслуговування двигунів, спочатку доведеться виконувати за кордоном. Також ведуться переговори щодо того, щоб європейські країни надіслали підрядників для обслуговування F-16.

Що передувало

Нагадаємо, Україна очікує вже цього літа отримати винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів. При цьому українські пілоти вже понад рік проходять навчання на F-16.

Як зазначав нещодавно голова фракції “Слуга народу” у Раді, член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, кількість F-16, які обіцяли передати Україні партнери, перевищує кількість підготовлених пілотів.

Він наголосив, що підготовка пілотів та обслуговуючого персоналу для винищувачів є "вузьким місцем"

За словами нардепа, українська делегація під час саміту НАТО у Вашингтоні намагалася домогтися, щоб пілотів з України на американських авіабазах навчали позачергово.

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