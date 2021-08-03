UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба о смерти белоруса Шишова: сделаем все возможное для расследования

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве. Глава украинского МИД обещает, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Я шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти", - написал глава украинского МИД.

Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся.

Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева.

Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий - сокрытие умышленного убийства.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныУкраинаБеларусьпреступления