Кулеба о смерти белоруса Шишова: сделаем все возможное для расследования

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве. Глава украинского МИД обещает, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter .

"Я шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти ", - написал глава украинского МИД.

Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся.

Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева.

Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий - сокрытие умышленного убийства.