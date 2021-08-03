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Кулеба о смерти белоруса Шишова: сделаем все возможное для расследования

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Киев, Вторник 03 августа 2021 15:05
Кулеба о смерти белоруса Шишова: сделаем все возможное для расследования Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве. Глава украинского МИД обещает, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Я шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти", - написал глава украинского МИД.

Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся.

Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева.

Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий - сокрытие умышленного убийства.

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