Кулеба про смерть білоруса Шишова: зробимо все можливе для розслідування

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на смерть білоруського активіста Віталія Шишова в Києві. Глава українського МЗС обіцяє, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter .

"Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть ", - написав глава українського МЗС.

Нагадаємо, вчора у Києві зник безвісти глава "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов. Він вийшов вранці на пробіжку, але додому не повернувся.

Сьогодні його знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Наразі поліція розглядає дві версії смерті Шишова. Одна з версій - приховування умисного вбивства.