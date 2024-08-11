Кулеба про скандал з Малі: ми ніколи не діяли проти іноземних армій, крім РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на запитання про нібито допомогу України малійським повстанцям у їхньому нападі на найманців російської Групи Вагнера, під час якого нібито постраждали кілька військових армії Малі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми ніколи не діяли проти регулярної армії будь-якої країни, крім Росії. Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа – захистити Україну від російської агресії ", - заявив Кулеба журналістам у Порт-Луї, столиці Маврикія, у четвер.
Рішення уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною "без надання будь-яких доказів на підтвердження цього рішення вважається поспішним і необґрунтованим», сказав Кулеба.
"Той факт, що уряд Нігеру наслідував приклад Малі, приводить нас до висновку, що це скоординовані зусилля з ізоляції України", – зауважив він.
Міністр закордонних справ Маврикія Манеш Гобін заявив, що його країна сподівається на "якнайшвидше та мирне вирішення конфлікту".
"Наша позиція ґрунтується на повазі до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, великих і малих, непорушності кордонів і необхідності утримуватися від загрози силою або її застосування проти будь-якої держави відповідно до Статуту ООН", - сказав він.
Напад на колону Вагнера у Малі і "причетність" України
25-26 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD розбили колону бойовиків Групи Вагнера в Малі. Було вбито й поранено близько 20 вагнерівців, а ті, які вижили в бою, потрапили в полон. Разом з тим, армія Малі заявила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що "монополія у сфері бандитської, піратської діяльності російських ПВК у світі добігає кінця".
Також він сказав, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців", повідомило Суспільне.
Розрив дипвідносин з Україною
З висловлювань Юсова влада Малі зробила висновок про причетність України до нападу. Воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною.
Британське видання The Times написало, що керівник ГУР Кирило Буданов з 2023 року планував напад на бойовиків "Вагнера" у Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.
В МЗС України назвали рішення Малі про розрив дипвідносин "недалекоглядним та поспішним".
Минулого вівторка про розрив дипломатичних відносин з Україною заявив Нігер, звинувативши Київ у "підтримці терористичних груп".
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