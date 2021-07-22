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Кулеба и Сийярто вылетели на Донбасс

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Четверг 22 июля 2021 14:50
Кулеба и Сийярто вылетели на Донбасс Фото: главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: РБК-Украина

Глава министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, отправился на Донбасс. Его сопровождает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Это впервые с начала российской агрессии против Украины в 2014 году председатель Комитета министров Совета Европы посетит зону Операции объединенных сил в Луганской области", - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что министры поедут на линию разграничения на Донбассе, где ознакомятся с усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.

РБК-Украина писало, что Кулеба и Сийярто уже провели встречу в Киеве, по результатам которой достигли ряд соглашений.

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Донбасс Дмитрий Кулеба
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