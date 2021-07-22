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Кулеба та Сійярто вилетіли на Донбас

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Четвер 22 липня 2021 14:50
Кулеба та Сійярто вилетіли на Донбас Фото: глави МЗС Угорщини та України Петер Сійярто та Дмитро Кулеба (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: РБК-Україна

Глава міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, відправився на Донбас. Його супроводжує глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Це вперше з початку російської агресії проти України у 2014 році Голова Комітету міністрів Ради Європи відвідає зону операції об’єднаних сил в Луганській області", - наголосили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що міністри поїдуть на лінію розмежування на Донбасі, де ознайомляться із зусиллями українського уряду щодо підвищення безпеки для людей, які проживають в зоні бойових дій.

РБК-Україна писало, що Кулеба та Сійярто вже провели зустріч у Києві, за результатами якої досягнули низку угод.

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Донбас Дмитро Кулеба
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