Сийярто снова едет в Украину. Посетит Донбасс и обсудит ряд вопросов

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который председательствует в Комитете министров Совета Европы, завтра приедет Украину с рабочим визитом. Он посетит Донбасс и обсудит ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел .

Сообщается, что он проведет переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, ключевыми темами которых станут ситуация безопасности в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии.

"По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы", - говорится в сообщении.

Министры поедут на линию разграничения на Донбассе, где ознакомятся с усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.