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Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов

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Киев, Четверг 22 июля 2021 11:51
Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов Фото: Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: РБК-Украина

Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. В том числе и научных степеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с венгерским коллегой Петером Сийярто.

В частности, министры подписали соглашение на сегодняшней встрече в здании МИД Украины.

Ожидается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степеней будет способствовать тому, что граждане Украины смогут продолжить образование или профессиональную деятельность в Венгрии и наоборот.

Напомним, в мае Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса для поездок между странами.

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Украина Венгрия образование
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