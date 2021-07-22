Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов
Фото: Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. В том числе и научных степеней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с венгерским коллегой Петером Сийярто.
В частности, министры подписали соглашение на сегодняшней встрече в здании МИД Украины.
Ожидается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степеней будет способствовать тому, что граждане Украины смогут продолжить образование или профессиональную деятельность в Венгрии и наоборот.
Напомним, в мае Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса для поездок между странами.