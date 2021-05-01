Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас не стоит ожидать от Евросоюза введения новых секторальных санкций против России. Однако он призвал ЕС начать подготовку нового пакета ограничений, чтобы не терять времени.
Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".
Как пояснил Кулеба, начало разработки новых секторальных санкций будет иметь сдерживающий эффект на Россию, а также позволит не терять времени на их разработку в случае полномасштабной войны против Украины.
"Сейчас не надо их ожидать. Моя цель в Брюсселе была сказать очень простую вещь: уважаемые коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы в принципе начали подготовку - это уже окажет сдерживающий эффект на Россию. А во-вторых, если все-таки начнется война, вы будете готовы мгновенно применить их против России", - сказал он.
Глава МИД добавил, что в начале российской агрессии против Украины Евросоюз также не спешил с введением секторальных санкций, но все резко изменилось после уничтожения рейса MH17.
"До уничтожения MH17 европейцы тоже не хотели слышать о серьезных секторальных санкциях. Но когда самолет сбили, то санкции были мгновенно введены. Сигнал Украины сейчас очень простой - не тратьте время, будьте готовы, потому что никто не может спрогнозировать, что в голове Путина",- подчеркнул Кулеба.
Отметим, секторальные экономические санкции являются более эффективным методом давления, ведь они, в частности, ограничивают доступ банков и компаний России к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС.
Напомним, до этого Кулеба заявлял, что нынешние санкции против России являются недостаточно эффективными, поскольку Москва нашла лазейки для их обхода. Поэтому действующие санкции не могут демотивировать Россию от дальнейшей агрессии.
Кроме того, глава украинского МИД назвал условия для введения новых секторальных санкций против России.