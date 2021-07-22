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Кулеба о "Северном потоке-2": не ясно, готова ли Россия выполнять обязательства

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Киев, Четверг 22 июля 2021 12:12
Кулеба о "Северном потоке-2": не ясно, готова ли Россия выполнять обязательства Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина в отношении соглашения США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" имеет много вопросов. В частности, о том, насколько оно учитывает риски для украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-конференцию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"У нас много вопросов о том, как американо-немецкое соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска "Северного потока-2". Мы будет разговариваться с США и Германией по этому поводу", - отметил он.

По его словам, украинская сторона всегда говорила, что "Северный поток-2" - это прежде всего вопрос безопасности.

"И мы бы хотели, чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно в отношении безопасности были сильнее. Что касается экономического блока этого заявления, то мы изучаем все, что там изложено, предложения, которые сделаны. И мы будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что есть одна фундаментальная проблема.

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток-2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", - добавил министр.

Подробнее о сделке читайте в материале РБК-Украина "Транзит, санкции и активизация по Донбассу: что в соглашении США и Германии по "Северному потоку-2".

Именно Берлин, со своей стороны, пообещал активизировать мирные переговоры по Донбассу.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба Северный поток-2
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