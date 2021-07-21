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Германия обязалась активизировать переговоры по Донбассу, - соглашение

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Берлин, Среда 21 июля 2021 22:38
Германия обязалась активизировать переговоры по Донбассу, - соглашение Фото: Германия обещает активизировать нормандский формат (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2". Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соглашения США и Германии.

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей", - говорится в совместном заявлении Берлина и Вашингтона.

Напомним, Германия также пообещала применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.

Однако Украину не устраивает соглашение Берлина и Вашингтона, поэтому Киев инициировал консультации с Германией и Еврокомиссией по "Северному потоку-2",

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Соединенные Штаты Америки Донбасс Германия Северный поток-2 Нормандский формат
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