Кулеба вважає малоймовірним заборону на в'їзд в Білорусь для українців

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що йому нічого не відомо про можливе введення Білоруссю заборони на в'їзд для українців. Такий сценарій глава українського МЗС вважає вкрай малоймовірним.

Про це Кулеба заявив на брифінгу в четвер, 29 жовтня.

"Я вперше таке чую. Мені нічого не відомо про заборону для українців на в'їзд, і більше того, я вважаю це вкрай малоймовірним сценарієм", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 28 жовтня посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники приймають заходи, щоб не пускати на територію Білорусі громадян України, Литви і Польщі. За його словами, влада Білорусі як і раніше вважають Україну, Литву і Польщу загрозою.

Своєю чергою Кулеба додав, що поки не бачив цю заяву Кизима.

Раніше в Білорусі заявили, що можуть закрити маршрути в Україну через другу хвилю коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Білорусь і Російська Федерація затвердили план про спільну охорону кордонів Союзної держави.

Нагадаємо, у Білорусі вже майже три місяці тривають антиурядові протести. При цьому Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що Україна, Польща і Литва втручаються у внутрішні справи Білорусі.